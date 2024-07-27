Экс-замминистра обороны арестован за коррупцию и возможное манипулирование доказательствами

Бывшему заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову предъявлены обвинения в коррупции. По версии следствия, он использовал свои связи в Министерстве обороны для защиты интересов одного из предприятий, поставлявшего Вооруженным силам некачественные продукты питания по завышенной цене.