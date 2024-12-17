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Лидер сирийской оппозиции призвал Израиль покинуть захваченные территории Сирии

Лидер сирийской оппозиции призвал Израиль покинуть захваченные территории Сирии

Глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани пообещал безопасность Израилю и призвал израильских военных покинуть территорию страны, захваченную после падения режима Башара Асада.

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