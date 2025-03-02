Наши на «Оскаре»! Юра Борисов провел по красной дорожке жену, а Марк Эйдельштейн смешил публику танцами

Дождались! Только что Марк Эйдельштейн и Юра Борисов прошлись по красной дорожке «Оскара». Многим поклонникам актеров было интересно, станут ли они экспериментировать со стилем ради главного кинособытия года.
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