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Наши на «Оскаре»! Юра Борисов провел по красной дорожке жену, а Марк Эйдельштейн смешил публику танцами

Наши на «Оскаре»! Юра Борисов провел по красной дорожке жену, а Марк Эйдельштейн смешил публику танцами

Дождались! Только что Марк Эйдельштейн и Юра Борисов прошлись по красной дорожке «Оскара». Многим поклонникам актеров было интересно, станут ли они экспериментировать со стилем ради главного кинособытия года.

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