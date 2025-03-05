ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Главарь киевского режима Владимир Зеленский, спустя несколько дней после ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, направил президенту США покаянное письмо, в котором заявил, что готов к переговорам.
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