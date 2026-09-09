Жителя Подмосковья осудили на 12 лет за подрыв внедорожника бизнесмена

61-летний садовник заминировал машину соседа из-за земельного спора.Щёлковский городской суд приговорил 61-летнего Анатолия Молчана к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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