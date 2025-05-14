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Русская весна

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Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО в боях у Покровска (ВИДЕО)

Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО в боях у Покровска (ВИДЕО)

Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ ведут бои в районе Покровска. Бойцы батальона им. Максима Кривоноса уничтожают боевиков и технику ВСУ (в том числе производства стран НАТО) на подступах к Красноармейску (Покровску).

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