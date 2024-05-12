CEO Franklin Templeton спрогнозировала переход биржевых ETF на блокчейн

Генеральный директор и президент Franklin Templeton, Дженни Джонсон, на 27-й ежегодной Глобальной конференции Милкена в Калифорнии, обозначило видение будущего фондового рынка, как неразрывную связь с блокчейном.
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