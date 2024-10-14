«Масштабы захоронений поражают»: Враг прорывается в Белгородскую область: Новости СВО, к утру 14 октября 2024 г., свежие новости о ходе специальной операции России на Украине

Свежие новости СВО к утру 14.10.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 14 октября 2024 года.
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