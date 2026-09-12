NOVA: Пожар на складе EMCO в Болгарии вызвал серию взрывов

В Габровской области Болгарии произошёл пожар на складе боеприпасов завода EMCO, вызвавший взрывы. Из здания эвакуированы два охранника, пострадавших нет.
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