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В Испании найден убитым россиянин по фамилии Кузьминов. Что о нем известно?

В Испании найден убитым россиянин по фамилии Кузьминов. Что о нем известно?

По некоторым данным, это летчик, который убил своих сослуживцев и угнал на Украину военный вертолет. Эта информация испанскими властями не подтверждаетсяРоссийский военный летчик Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 на территорию Украины, предположительно, найден мертвым в Испании, сообщили испанские СМИ.

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