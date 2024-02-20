В Испании найден убитым россиянин по фамилии Кузьминов. Что о нем известно?

По некоторым данным, это летчик, который убил своих сослуживцев и угнал на Украину военный вертолет. Эта информация испанскими властями не подтверждаетсяРоссийский военный летчик Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 на территорию Украины, предположительно, найден мертвым в Испании, сообщили испанские СМИ.