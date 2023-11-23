Ритм-шутер Metal: Hellsinger получит новый режим и платное дополнение 7 декабря Студ...

Ритм-шутер Metal: Hellsinger получит новый режим и платное дополнение 7 декабряСтудия The Outsiders раскрыла дату выпуска следующего обновления и платного дополнения для своего ритм-шутера от первого лица Metal: Hellsinger.
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