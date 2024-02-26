Пешком по Владимиру. Что можно увидеть за два часа

Посещали ли вы древний и славный город Владимира? Сейчас обязательно меня поправят и скажут, что у меня ошибка, и надо написать Владимир, но на самом деле лишь века спустя по написанию и произношению оно стало совпадать с личным именем князя (с Ярославлем и Ярославом так не случилось).