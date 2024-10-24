Архангельская область и Китай будут наращивать объемы взаимной торговли

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. Перспективы наращивания объемов взаимной торговлей между Архангельской областью и Китайской Народной республикой значительно вырастут после запуска логистического маршрута «Арктический экспресс №1», который соединит Москву, Архангельск и КНР.
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