Обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова привезли в военный суд

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова привезли в 235-й гарнизонный военный суд, где во второй раз рассмотрят ходатайство следствия о смене меры пресечения со следственного изолятора на домашний арест.
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