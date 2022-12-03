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Секреты великих мастеров фотографии — поэзия кадров Эдуарда Буба

Секреты великих мастеров фотографии — поэзия кадров Эдуарда Буба

Жизнь сложна, и каждый момент в ней происходят какие-то тихие, незаметные события. Эти события, если не обратить на них должного внимания, не проникнуться сердечно каждым из них, погружаются в небытие, умирают, еще менее долговечные, чем бабочки.

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