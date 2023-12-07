РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Он приедет туда,😱что то рожать😇СМИ: Зеленский пр...
  • Гарий Щерба
    Очередное  БЛА БЛА БЛА , а  ГДЕ ДЕЙСТВИЯ , ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ ......??? Со ,,СМЕРШ,,ом  РЕЗИНУ  ТЯНУЛИ ХРЕН ЗНАЕТ СКОЛЬКО ...«Просто беспредел...
  • Betahon
    Idiot!Байден пугает Кон...

Синоптик предупредил о сбоях в показаниях термометров

Синоптик предупредил о сбоях в показаниях термометров

Синоптик Алексей Пулин предупредил, что из-за морозов бытовые термометры могут сбоить. «Предвосхищая возможную предстоящую перепись бытовых заоконных термометров, хочу заметить, что при температуре воздуха -30 и ниже подобное «средство измерения» может давать ошибку до 10 градусов», – написал он в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх