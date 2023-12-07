Синоптик предупредил о сбоях в показаниях термометров

Синоптик Алексей Пулин предупредил, что из-за морозов бытовые термометры могут сбоить. «Предвосхищая возможную предстоящую перепись бытовых заоконных термометров, хочу заметить, что при температуре воздуха -30 и ниже подобное «средство измерения» может давать ошибку до 10 градусов», – написал он в своем телеграм-канале.