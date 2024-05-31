Белоусов назвал бесперспективными попытки нанести РФ стратегическое поражение

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ в пятницу, 31 мая, назвал бесперспективными все попытки нанести РФ стратегическое поражение.
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