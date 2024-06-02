Прогноз магнитных бурь на июнь-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Судя по онлайн-прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитный шторм, который ожидался в первый день лета после мощнейших вспышек на Солнце, пока задерживается — на утро 1 июня магнитосфера спокойная.