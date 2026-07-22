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Агбонлахор о Гарначо в «Астон Вилле»: «Кошмар – у него эго Роналду и Месси, но он не очень хороший игрок. Его отвергли в «МЮ» и «Челси», не взяли на ЧМ, хотя Аргентине не хватало вингеров»

Габриэль Агбонлахор отреагировал на слухи о переходе Алехандро Гарначо в « Астон Виллу » этим летом.

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