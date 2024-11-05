Можно добраться только на каяках: самый страшный остров Британии привлекает "черных" туристов

В устье реки Мэдвей в графстве Кент в Великобритании расположена сеть крошечных островов. Среди них — так называемый "Остров Мертвеца", который в начале XIX века использовался как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней.
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