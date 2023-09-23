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Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

Второй день саммита Генассамблеи ООН был посвящен миру и безопасности, а так же взаимоотношениям делегаций.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вообще странное и небогоугодное творится в мире... То что невменяемость мировых политиков и чиновников, у простого народа даже не подлежит сомнению, но поражает то на сколько они ненавидят свой собственный народ и готовы кинуть его в &quot;топку&quot;, голод, холод, неизвестность, обнищание и т.д. И все это ради своего эго, политических амбиций и сытой беззаботной жизни... Но пошевелите своим серым веществом, если конечно оно еще у вас есть, кто вас будет обслуживать и обеспечивать вам такую теплую и уютную жизнь, если не будет народа, которым вы сами устраивайте геноцид???
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8 час.
Геннадий Бережнов
Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН, а  группенфюрер Шольц взял низ, другого уже ничего не было, да и народ уже разошёлся!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Запад  оценивал &quot;вложение мировую вконимику&quot; России на уровне 2%. И это получилось - сами же &quot;удавку&quot; поплись. Теперь Гкрмания погуапет наш СПГ в 4-5 оаз дороде трубопроводного...
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2 час.

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