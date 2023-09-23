Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вообще странное и небогоугодное творится в мире... То что невменяемость мировых политиков и чиновников, у простого народа даже не подлежит сомнению, но поражает то на сколько они ненавидят свой собственный народ и готовы кинуть его в "топку", голод, холод, неизвестность, обнищание и т.д. И все это ради своего эго, политических амбиций и сытой беззаботной жизни... Но пошевелите своим серым веществом, если конечно оно еще у вас есть, кто вас будет обслуживать и обеспечивать вам такую теплую и уютную жизнь, если не будет народа, которым вы сами устраивайте геноцид???