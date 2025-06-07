Трамп и Маск побили горшки. Что будет дальше

Взобравшаяся в последние дни на вершину американского, а вместе с ним и мирового медиачарта история о том, как поссорились Дональд Фредович и Илон Эрролович – Трамп и Маск соответственно – чисто гоголевская, по своей сути.
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