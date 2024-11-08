Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    На кол суку!!!!В Минобороны подт...
  • Надежда Белугина
    союзники Албаюн партнёры и союзники наделали в подгузники, продажные братушки поплакали в подушки. друзья с границы ...В Германии расска...
  • Владимир Моргунов
    ПОЕДАЯ ЛЯГУХ-ТЫ УЖЕ КРОВОЖАДНЫЙ. И ДРУГИХ ТУДА ЖЕ ТАЩИШЬ ??? НЕ СОВАЛ БЫ СВОЙ ДЛИННЫЙ НОС В МУЖСКИЕ ДЕЛА !!!Макрон заявил о н...

Раскрыты провоцирующие серьезные заболевания привычки в спортзале

Раскрыты провоцирующие серьезные заболевания привычки в спортзале

Некоторые привычки в спортзале могут спровоцировать серьезные заболевания, считает врач общей практики, терапевт Аарти Синха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святогор Князев
Так себе и представил, пришёл на тренировку, схватил бутылку с антисептиком, прошёлся по всем снарядам которыми планируешь заняться.... больные на всю голову какие-то &quot;врачи&quot;.... А заниматься когда? А если пока ты протирал кто-то другой занял твой снаряд, что делать? Протирать заново? М-да......воистину с головой надо дружить....
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх