Раскрыты провоцирующие серьезные заболевания привычки в спортзале

Святогор Князев

Так себе и представил, пришёл на тренировку, схватил бутылку с антисептиком, прошёлся по всем снарядам которыми планируешь заняться.... больные на всю голову какие-то "врачи".... А заниматься когда? А если пока ты протирал кто-то другой занял твой снаряд, что делать? Протирать заново? М-да......воистину с головой надо дружить....