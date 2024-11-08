Некоторые привычки в спортзале могут спровоцировать серьезные заболевания, считает врач общей практики, терапевт Аарти Синха.
Раскрыты провоцирующие серьезные заболевания привычки в спортзале
Комментарии
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Святогор Князев
Так себе и представил, пришёл на тренировку, схватил бутылку с антисептиком, прошёлся по всем снарядам которыми планируешь заняться.... больные на всю голову какие-то "врачи".... А заниматься когда? А если пока ты протирал кто-то другой занял твой снаряд, что делать? Протирать заново? М-да......воистину с головой надо дружить....
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