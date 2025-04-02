В Брюсселе признали: скоро будет война. И предложили европейцам купить ножи

России не удается поставить Украину на колени, но она угрожает Европе: именно такую риторику продвигают чиновники из Брюсселя, которые просят нас заранее положить в сумку швейцарский армейский нож — просто на всякий случай, чтобы подготовиться к худшему.
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