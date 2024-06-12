Матвиенко: Запрос на обновление элиты в России

Валентина Матвиенко считает, что в российском обществе назрела необходимость в обновлении элиты. Она утверждает, что люди хотят видеть в этой группе более молодую, перспективную и инициативную часть населения, готовую служить своей стране.
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