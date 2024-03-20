Очередной CryptoPunk продан за более чем $16 млн.

20 марта второй по дороговизне CryptoPunk продан за 4850 ETH (эквивалент $16,42 млн). CryptoPunk #7804 — один из девяти так называемых «AlienPunks» из общей NFT-коллекции, насчитывающей 10 000 экземпляров.
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