Собянин: Более 20 летних бассейнов откроется в Москве в этом году

На территории пляжных зон будут установлены медицинские посты Прошлогодний летний сезон был насыщен яркими событиями, среди которых выделяется открытие 15 новых летних бассейнов на различных территориях Москвы, включая Северный речной вокзал, «Остров мечты», «Лужники», городские парки и фестивальные площадки.
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