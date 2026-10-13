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Авто - Мото - Новости

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В Словении создали ультралёгкий автодом, который можно поставить на любой пикап

В Словении создали ультралёгкий автодом, который можно поставить на любой пикап

Словенский производитель Podlunsek анонсировал облегченную версию жилого модуля Revolux для пикапов. Снаряжённая масса модели 2.

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