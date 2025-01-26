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Times: конец конфликта на Украине может пройти по четырем сценариям

Times: конец конфликта на Украине может пройти по четырем сценариям

Завершение конфликта на Украине может произойти по одному из четырех сценариев, включая поражение Киева.

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