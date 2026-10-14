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The Times of India: в Индии мужчина сбросил девушку с 10-го этажа отеля

The Times of India: в Индии мужчина сбросил девушку с 10-го этажа отеля

В Индии начали поиски мужчины, который, по данным следователей, сбросил девушку с 10-го этажа отеля. Об этом сообщило издание The Times of India Вечером 12 октября под окнами гостиницы Celestial Manor в Лакхнау в штате Уттар-Прадеш нашли мертвой 24-летнюю Самрин.

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