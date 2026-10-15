Марина Кондратюк, жена вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поделилась впечатлениями от атмосферы на стадионе «Манчестер Сити» во время матча Лиги чемпионов УЕФА.
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