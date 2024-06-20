Подразделения ВСУ отправляют на поле боя после трёх дней подготовки

Военный эксперт заявил, что слова чиновников о превосходстве украинских войск - откровенная ложьГромкие заявления американских чиновников о превосходстве ВСУ на поле боя - это откровенная ложь, заявил военный эксперт Джейсон Бирдсли.
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