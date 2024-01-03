Иномарка сбила пешехода в Ялте

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ялте.По предварительной информации, 2 января в 10:00 в посёлке Гурзуф 46-летний водитель автомобиля Chery, съехал с дороги и совершил выезд на пешеходную зону.