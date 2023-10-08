Экс‑советник Кучмы: война в Израиле положит конец финансированию ВСУ из США

РИАМО - 8 окт. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке негативно отразится на украинском наступлении, поскольку Вашингтон перенаправит свою финансовую и военную поддержку в Израиль.
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