Интерес россиян к культовым фильмам прошлых лет вырос на четверть за год. Самым востребованным фильмом стал «Спартанец» Дэвида Мэмета, среди актеров лидирует Вэл Килмер.
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