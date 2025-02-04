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Мари Краймбрери решила открыться: помолвка с Манукяном и долгожданная беременность в 32

Мари Краймбрери решила открыться: помолвка с Манукяном и долгожданная беременность в 32

Мари Краймбрери решила открыться: помолвка с Манукяном и долгожданная беременность в 32 Ольга БезродняяСкандально известная и талантливая певица, 32-летняя Мари Краймбрери, официально подтвердила две большие новости — свою беременность и помолвку с блогером и исполнителем Давидом Манукяном.

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