Мари Краймбрери решила открыться: помолвка с Манукяном и долгожданная беременность в 32 Ольга БезродняяСкандально известная и талантливая певица, 32-летняя Мари Краймбрери, официально подтвердила две большие новости — свою беременность и помолвку с блогером и исполнителем Давидом Манукяном.
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