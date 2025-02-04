Мари Краймбрери решила открыться: помолвка с Манукяном и долгожданная беременность в 32 Ольга БезродняяСкандально известная и талантливая певица, 32-летняя Мари Краймбрери, официально подтвердила две большие новости — свою беременность и помолвку с блогером и исполнителем Давидом Манукяном.