«Воркутауголь» — крупнейший производитель угля в Арктике

Воркута — самый восточный город Европы и третий по числу жителей в республике Коми. Город появился и стал развиваться исключительно благодаря добыче угля — в советское время Воркута была местом ссылки для множества заключённых, сейчас же люди переезжают сюда по работе на угольных производствах.