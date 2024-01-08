«Воркутауголь» — крупнейший производитель угля в Арктике

Воркута — самый восточный город Европы и третий по числу жителей в республике Коми. Город появился и стал развиваться исключительно благодаря добыче угля — в советское время Воркута была местом ссылки для множества заключённых, сейчас же люди переезжают сюда по работе на угольных производствах.
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