По словам Ксении Горячевой, вместо странных запретов в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева раскритиковала законопроект о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей.
В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри
Комментарии
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Василий Лыгин
А Милонов похож на мужика?
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11 час.
ВК
Василий Коликов
Милонов похож на злобного донкихота, который по скудоумию своему верит, что запретами можно добиться позитивных результатов.
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9 час.
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