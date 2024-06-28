В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри

По словам Ксении Горячевой, вместо странных запретов в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева раскритиковала законопроект о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей.