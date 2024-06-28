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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри

В Госдуме раскритиковали закон о запрете чайлдфри

По словам Ксении Горячевой, вместо странных запретов в стране лучше было бы обеспечить нормальный уровень жизни Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева раскритиковала законопроект о запрете чайлдфри – идеологии, пропагандирующей отказ заводить детей.

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Комментарии
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Василий Лыгин
А Милонов похож на мужика?
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11 час.
ВК
Василий Коликов
Милонов похож на злобного донкихота, который по скудоумию своему верит, что запретами можно добиться позитивных результатов.
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9 час.

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