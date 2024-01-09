Прокурор запросил 16 лет колонии для управляющего челябинского отделения ПФР

Гособвинение запросило сроки в отношении управляющего регионального отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева, обвиненных в получении взяток.
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