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Телеведущая Зейналова (героиня известного мема) стала послом на Маврикии и ушла из журналистики

Телеведущая Зейналова (героиня известного мема) стала послом на Маврикии и ушла из журналистики

Ирина Автандиловна Зейналова родилась 20.02.1972 в Москве в смешанной семье. Дочь азербайджанца Автандила Исабалиевича и Галины Алексеевны, русской по национальности.

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