В Одесской области ракетным ударом уничтожили группу иностранных наемников

ОДЕССА, 5 июля, ФедералПресс. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате ракетного удара по порту Черноморска (бывший Ильичевск) в Одесской области Украины погибли иностранные наемники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии