Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ

В России участились случаи, когда мошенники, представляясь школьными работниками, звонят детям. Одна из распространенных схем — звонки от якобы классного руководителя или директора с сообщениями о неотложных ситуациях.
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