БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хоронили Зеленского – порвали три баяна. Зачем в 2023 году оживили призрак «киевской хунты»

Хоронили Зеленского – порвали три баяна. Зачем в 2023 году оживили призрак «киевской хунты»

Роман Рейнекин.   На днях немецко-американская Politico сделала довольно странный вброс, выдаваемый за инсайдерский слив из Киева: якобы в высшем руководстве Украины утвердили протокол на случай внезапного выбытия из строя президента Зеленского.

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