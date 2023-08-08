Хоронили Зеленского – порвали три баяна. Зачем в 2023 году оживили призрак «киевской хунты»

Роман Рейнекин. На днях немецко-американская Politico сделала довольно странный вброс, выдаваемый за инсайдерский слив из Киева: якобы в высшем руководстве Украины утвердили протокол на случай внезапного выбытия из строя президента Зеленского.
Роман Рейнекин. На днях немецко-американская Politico сделала довольно странный вброс, выдаваемый за инсайдерский слив из Киева: якобы в высшем руководстве Украины утвердили протокол на случай внезапного выбытия из строя президента Зеленского.
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