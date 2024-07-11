В Новоаннинский прибыли участники патриотической акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет».
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В Новоаннинский прибыли участники патриотической акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет».