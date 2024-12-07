Русский Колоколъ Ruslan Yarocky/URA.RU Экстренные меры по спасению крупного бизнеса предлагают чиновники в Московской области, и эти меры вызывают оторопь.
Не надо язык проверять: новых мигрантов в Подмосковье с нетерпением ждут на стройках
Комментарии
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АБ
Алексей Белоусов
Я уже дважды голосовал на выборах против этого улыбчивого бездельника. Но кто-то же его избирал... вот и наслаждайтесь плодами его "труда".
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3 час.
Елена Хараничева
Мигрантов завозят для работы, а какие жены и дети? Лишний балласт на нашу экономику. Если есть деньги платить мат.капитал на их детей , оплачивать полисы. то, значит, можно вместо мат.капитала чужеземцам, платить хорошую зарплату нашим людям. Но доиграются: окончится СВО, придут ребята, терпеть они не будут...
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3 час.
ЕР
Елена Ратникова
Он берет пример с Лужкова,самый первый призыв мигрантов был от него.Брал для работы дворниками,а затем для своей мадам на стройку и.т.д.Потом его поддержали Собянин,губернаторы и бизнесмены.А мы теперь расхлебываем.
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2 час.
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