Не надо язык проверять: новых мигрантов в Подмосковье с нетерпением ждут на стройках

АБ Алексей Белоусов Я уже дважды голосовал на выборах против этого улыбчивого бездельника. Но кто-то же его избирал... вот и наслаждайтесь плодами его "труда".

Елена Хараничева Мигрантов завозят для работы, а какие жены и дети? Лишний балласт на нашу экономику. Если есть деньги платить мат.капитал на их детей , оплачивать полисы. то, значит, можно вместо мат.капитала чужеземцам, платить хорошую зарплату нашим людям. Но доиграются: окончится СВО, придут ребята, терпеть они не будут...