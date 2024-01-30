Дубинский: бюджетный коллапс может начаться на Украине уже в марте

Западная финансовая помощь Украине в последнее время все чаще находится под вопросом. Этот факт в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
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