США и Израиль в Сирии: в чужой земле налётчик

Активизация сирийского фронта, которой всё более усиленно добиваются своими действиями США и Израиль, может фатальным образом сократить их возможности удержать под своим контролем Ближний Восток Недавний очередной удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя: «26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль.