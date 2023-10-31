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Мировое обозрение

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США и Израиль в Сирии: в чужой земле налётчик

США и Израиль в Сирии: в чужой земле налётчик

Активизация сирийского фронта, которой всё более усиленно добиваются своими действиями США и Израиль, может фатальным образом сократить их возможности удержать под своим контролем Ближний Восток  Недавний очередной удар США по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, грозит эскалацией в регионе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя: «26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль.

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