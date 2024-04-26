Смоленский бизнесмен открыл нелегальное общежитие для мигрантов

Правоохранительные органы выявили многочисленные нарушения в ходе рейда по главному проспекту Смоленска Местный предприниматель незаконно предоставил для проживания почти сотне иностранцев своё административное здание на проспекте Гагарина Смоленска.
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