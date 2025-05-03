Омбудсмен Креминь: на Украине на русском языке учатся всего 345 школьников

Всего 345 школьников обучаются на русском языке на Украине или изучают его как иностранный, заявил назначенный киевским режимом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, слова которого приводит украинское издание «Обозреватель».
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