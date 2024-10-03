Учёные МИСиС разработали всепогодную солнечную батарею

В России создали недорогую технологию, которая поможет сделать солнечные батареи эффективней даже в облачную погоду В НИТУ МИСИС была представлена первая в России солнечная батарея, созданная из перовскитов и готовая…В России создали недорогую технологию, которая поможет сделать солнечные батареи эффективней даже в облачную погоду В НИТУ МИСИС была представлена первая в России солнечная батарея, созданная из перовскитов и готовая… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ В России создали недорогую технологию, которая поможет сделать солнечные батареи эффективней даже в облачную погоду В НИТУ МИСИС была представлена первая в России солнечная батарея, созданная из перовскитов и готовая…В России создали недорогую технологию, которая поможет сделать солнечные батареи эффективней даже в облачную погоду В НИТУ МИСИС была представлена первая в России солнечная батарея, созданная из перовскитов и готовая… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .